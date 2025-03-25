Fosun International Limited

Industry

  • Pharmaceuticals
    • Specialty Pharmaceuticals
  • Medical Devices

Other Names/Subsidiaries

  • Aleph Biomedical
  • Chengdu Antejin Biotech
  • Chongqing Pharmaceutical Research Institute
  • Chongqing Fochon Pharmaceutical
  • Fosun Pharma USA
  • Fosun Pharma Kite Biotechnology
  • Fosun Orinove
  • Fosun Pharmaceutical
  • Guilin Pharmaceutical
  • Henlix Biopharmaceuticals
  • Henlius Biotech
  • Ironshore
  • Jinzhou Aohong Pharmaceutical
  • Shenyang Hongqi Pharmaceutical
  • Shanghai ChemoWanbang Biopharma
  • Shanghai Fosun Pharmaceutical
  • Shanghai Fosun Zhaohui Pharmaceutical
  • Shanghai Shino-tech Pharmaceutical
  • Shanghai SunTech Pharmaceutical
  • Wanbang Biopharmaceuticals
  • Yao Pharma.
See more in Biomedtracker

Latest on Fosun International Limited