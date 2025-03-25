Fosun International Limited
https://en.fosun.com/
Industry
- Pharmaceuticals
- Specialty Pharmaceuticals
Other Names/Subsidiaries
- Aleph Biomedical
- Chengdu Antejin Biotech
- Chongqing Pharmaceutical Research Institute
- Chongqing Fochon Pharmaceutical
- Fosun Pharma USA
- Fosun Pharma Kite Biotechnology
- Fosun Orinove
- Fosun Pharmaceutical
- Guilin Pharmaceutical
- Henlix Biopharmaceuticals
- Henlius Biotech
- Ironshore
- Jinzhou Aohong Pharmaceutical
- Shenyang Hongqi Pharmaceutical
- Shanghai ChemoWanbang Biopharma
- Shanghai Fosun Pharmaceutical
- Shanghai Fosun Zhaohui Pharmaceutical
- Shanghai Shino-tech Pharmaceutical
- Shanghai SunTech Pharmaceutical
- Wanbang Biopharmaceuticals
- Yao Pharma.