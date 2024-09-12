Fulgent Genetics Inc.

Industry

  • Biotechnology
    • Gene Therapy, Cell Therapy
    • Drug Discovery Technologies
      • Genomics-Proteomics
  • Laboratory Testing Services
  • In Vitro Diagnostics
    • Molecular Diagnostics & Genetic Testing
  • Digital Health
    • Disease Management

Other Names/Subsidiaries

  • Fulgent Pharma Holdings, Inc.
  • Fulgent Therapeutics LLC
  • Fulgent Investment Development Limited
  • Inform Diagnostics
  • Shenzhen Mingrui Consulting Co., Ltd.
  • Fulgent Genetics Canada Inc.
  • Shenzhen Fujin Gene Technology Co., Ltd.
  • CSI Laboratories
  • Fulgent Pharma
See more in Biomedtracker

Latest on Fulgent Genetics Inc.