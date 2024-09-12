Haisco Pharmaceutical Group

Industry

  • Pharmaceuticals
    • Specialty Pharmaceuticals
    • Vaccines
    • Generic Drugs
  • Biotechnology
    • Large Molecule
      • Antibodies

Other Names/Subsidiaries

  • Chengdu Haisco Medical devices
  • Chengdu Kangxin medical development Co.
  • Hong Kong Haisco Pharmaceutical
  • Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co.
  • Huludao Xintianweng Pharmaceutical Co.
  • Liaoning Haisco Pharmaceutical
  • Liaoning Haisco Pharmaceutical Co.
  • Sichuan Haisco Pharmaceutical Co.
  • Sichuan Haisco pharmaceutical
  • Tibet Haisco Pharmaceutical Group Co.
  • Tibet Haisco biological technology co.
See more in Biomedtracker

Latest on Haisco Pharmaceutical Group