ICON PLC

Industry

  • Pharmaceuticals
  • Biotechnology
  • Contract Research Organization-CRO
  • Services

Other Names/Subsidiaries

  • Symphony Clinical Research
  • Aptiv Solutions
  • Addplan
  • Beacon Bioscience
  • C4 MedSolutions
  • CHC Group
  • Clinical Research Management
  • Complete Healthcare
  • DOCS International
  • Global Pharmaceutical Strategies
  • Managed Care Strategic Solutions
  • MMMM Group
  • Niphix
  • Oxford Outcomes
  • PMG Research
  • Pricespective
  • PubsHub
  • Mapi Group
  • PRA Health Sciences
See more in Biomedtracker

Latest on ICON PLC