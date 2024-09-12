Ildong Pharmaceutical Co., Ltd.
Industry
- Pharmaceuticals
- Generic Drugs
- Nutraceuticals
- OTC, Consumer
- Vaccines
- Medical Devices
- Radiofrequency Devices
- Rehabilitation Equipment and Devices
- Surgical Equipment & Devices
- Minimally or Less Invasive
- Consumables, Central Supplies
- Infection Control-Sterilization
- Implantable Devices
- Laser
- Monitoring Equipment & Devices
- Infusion Therapy Equipment and Supplies
- Biotechnology
- Drug Discovery Technologies
- Molecular Diversity
- Natural Products
- Molecular Diversity
- Drug Discovery Technologies
Other Names/Subsidiaries
- Idience Co.
- idience
- Yunovia