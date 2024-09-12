Ildong Pharmaceutical Co., Ltd.

Industry

  • Pharmaceuticals
    • Generic Drugs
    • Nutraceuticals
    • OTC, Consumer
    • Vaccines
  • Medical Devices
    • Radiofrequency Devices
    • Rehabilitation Equipment and Devices
    • Surgical Equipment & Devices
      • Minimally or Less Invasive
    • Consumables, Central Supplies
    • Infection Control-Sterilization
    • Implantable Devices
    • Laser
    • Monitoring Equipment & Devices
    • Infusion Therapy Equipment and Supplies
  • Biotechnology
    • Drug Discovery Technologies
      • Molecular Diversity
        • Natural Products

Other Names/Subsidiaries

  • Idience Co.
  • idience
  • Yunovia
See more in Biomedtracker

Latest on Ildong Pharmaceutical Co., Ltd.