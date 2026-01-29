Pink Sheet
J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited
https://jbpharma.com/
Industry
Biotechnology
Pharmaceuticals
Specialty Pharmaceuticals
Other Names/Subsidiaries
J. B. Healthcare
OOO Unique Pharmaceutical Laboratories
Unique Pharmaceutical Laboratories
Latest on J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited