Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

Industry

  • Pharmaceuticals
    • Specialty Pharmaceuticals
  • In Vitro Diagnostics
    • Chemistry, Immunoassay
  • Medical Devices
    • Implantable Devices
    • Surgical Equipment & Devices
      • Minimally or Less Invasive
  • Digital Health
    • Disease Management
  • Biotechnology

Other Names/Subsidiaries

  • Beijing Star Medical Devices Co., Ltd (Star Medical)
  • Beijing Target Medical Technologies, Ltd (Target Medical)
  • Lepu and Shaanxi Qinming Medical Co., Ltd.(Qinming Medical)
  • Lepu Science & Technology Co., Ltd. (Lepu Technology)
  • Medical Equipment Co., Ltd (Lepu Equipemnt)
  • Shanghai Shape Memory Alloy Co.,Ltd (SHSMA)
  • Lepu Biotechnology
