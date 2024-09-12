Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
https://en.lepumedical.com
Industry
- Pharmaceuticals
- Specialty Pharmaceuticals
- In Vitro Diagnostics
- Medical Devices
- Implantable Devices
- Surgical Equipment & Devices
- Minimally or Less Invasive
- Digital Health
- Biotechnology
Other Names/Subsidiaries
- Beijing Star Medical Devices Co., Ltd (Star Medical)
- Beijing Target Medical Technologies, Ltd (Target Medical)
- Lepu and Shaanxi Qinming Medical Co., Ltd.(Qinming Medical)
- Lepu Science & Technology Co., Ltd. (Lepu Technology)
- Medical Equipment Co., Ltd (Lepu Equipemnt)
- Shanghai Shape Memory Alloy Co.,Ltd (SHSMA)
- Lepu Biotechnology