Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.
https://www.nichiiko.co.jp/english/
Industry
- Biotechnology
- Drug Discovery Technologies
- Large Molecule
- Pharmaceuticals
- OTC, Consumer
- Nutraceuticals
- Generic Drugs
Other Names/Subsidiaries
- Elmed Eisai Co., Ltd
- Nichi-Iko Medical Practice Institution Co., Ltd.
- Yakuhan Pharmaceutical Co., Ltd.
- Nichi-Iko Pharma Tech Co., Ltd.
- Omega Laboratories Limited
- Sagent Pharmaceuticals Inc.
- Nihon Iyakuhin Kogyo Co., Ltd.
- Elmed
- NIXS
- Nichi-Iko (Thailand)
- Nichi-Iko Pharma Tech
- Sagent Pharmaceuticals
- Yakuhan Pharmaceutical
- EMI