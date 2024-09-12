Royal Philips

Industry

  • In Vitro Diagnostics
    • Chemistry, Immunoassay
    • Biosensors
  • Medical Devices
    • Diagnostic Imaging Equipment & Supplies
      • MRI, NMR
    • Diagnostic Equipment & Supplies
    • Monitoring Equipment & Devices
  • Diversified

Other Names/Subsidiaries

  • AngioScore
  • AtheroMed
  • Axsun Technologies
  • BioTelemetry
  • Cardiologs Technologies SAS
  • CardioProlific
  • Crux Biomedica
  • Dynalite
  • Electrical Geodesics
  • EndoSonics Corp
  • Forcare
  • Gaggia
  • Intact Vascular
  • JOMED
  • Kensey Nash Corp's Endovascular business unit
  • Koninklijke Philips
  • Magnavox
  • Medumo
  • Mini-Mitter
  • Philips
  • PolyGram
  • Pye
  • Remote Diagnostic Technologies
  • Respironics
  • Royal Philips
  • Saeco
  • Shenzhen Goldway Industrial
  • Spectranetics Corporation
  • Sync-RX
  • TomTec Imaging Systems GmbH
  • Upstream Peripheral Technologies
  • VitalHealth
  • Volcano Corporation
  • Xhale Assurance
