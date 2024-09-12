Royal Philips
Industry
- In Vitro Diagnostics
- Chemistry, Immunoassay
- Biosensors
- Medical Devices
- Diagnostic Imaging Equipment & Supplies
- Diagnostic Equipment & Supplies
- Monitoring Equipment & Devices
Other Names/Subsidiaries
- AngioScore
- AtheroMed
- Axsun Technologies
- BioTelemetry
- Cardiologs Technologies SAS
- CardioProlific
- Crux Biomedica
- Dynalite
- Electrical Geodesics
- EndoSonics Corp
- Forcare
- Gaggia
- Intact Vascular
- JOMED
- Kensey Nash Corp's Endovascular business unit
- Koninklijke Philips
- Magnavox
- Medumo
- Mini-Mitter
- Philips
- PolyGram
- Pye
- Remote Diagnostic Technologies
- Respironics
- Royal Philips
- Saeco
- Shenzhen Goldway Industrial
- Spectranetics Corporation
- Sync-RX
- TomTec Imaging Systems GmbH
- Upstream Peripheral Technologies
- VitalHealth
- Volcano Corporation
- Xhale Assurance