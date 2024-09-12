Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd.

Industry

  • Pharmaceuticals
    • Generic Drugs
    • Nutraceuticals
  • Biotechnology
    • Gene Therapy, Cell Therapy
    • Drug Discovery Technologies
      • Molecular Diversity
        • Natural Products
    • Large Molecule
      • Antibodies

Other Names/Subsidiaries

  • Guangxi Kelun Pharmaceutical Co Ltd
  • Hunan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
  • Hubei Kelun Pharmaceutical Co Ltd
  • Kelun Pharmaceutical Group
  • KLUS Pharma Inc
  • Shandong Kelun Pharmaceutical Co Ltd
  • Sichuan Kelun Pharmaceutical Research Co Ltd
  • Suzhou Kelun Pharmaceutical Research Co Ltd
  • Sichuan Xindi Pharmaceutical Chemicals Co Ltd
  • KLUS Pharma
  • Sichuan Kelun Bio-Tech Pharmaceutical
  • Sichuan Kelun Pharmaceutical
