Mitsubishi Tanabe Pharma
Industry
- Pharmaceuticals
- OTC, Consumer
- Vaccines
- Drug Delivery
- Nutraceuticals
- Biotechnology
- Drug Discovery Technologies
- Molecular Diversity
- Natural Products
Other Names/Subsidiaries
- Benesis
- BIXEN Corporation
- Bipha
- Choseido Pharmaceutical
- Guangdong Tanabe Pharmaceutical
- Medicago
- Mitsubishi Tanabe Pharma America
- Mitsubishi Tanabe Pharma Canada
- Mitsubishi Tanabe Pharma Development (Beijing)
- Mitsubishi Tanabe Pharma Europe
- Mitsubishi Tanabe Pharma Singapore
- Mitsubishi Tanabe Pharma