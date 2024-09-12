Uni-Bio Science Group Ltd.

Industry

  • Pharmaceuticals
    • Vaccines
  • Biotechnology

Other Names/Subsidiaries

  • Beijing Genetech Pharmaceutical
  • Lelion
  • Uni-Bio Science Healthcare (Beijing)
  • Uni-Bio Management
  • Uni-Bioscience Phar
  • Shenzhen Watsin
