Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Industry

  • Pharmaceuticals
    • Specialty Pharmaceuticals
    • Radiopharmaceuticals, Contrast Agents
  • Biotechnology
    • Drug Discovery Technologies

Other Names/Subsidiaries

  • Chengdu Yunke Pharmaceutical
  • Dong Cheng International
  • JYAMS
  • Linyi Dongcheng Dongyuan Biological
  • Shanghai GMS Pharmaceutical
  • Shanghai Yi Tai Pharmaceutical Technology Company
  • Yantai Dongcheng Beifang Pharmaceutical
  • Yantai Dongcheng Biochemicals
  • Yantai Dongcheng Dayang Pharmaceuticals
  • Yantai LNC Biotechnology Singapore
  • Zhongtai Biological Chemical Products
See more in Biomedtracker

Latest on Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd.