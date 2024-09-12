Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd.
http://www.dcb-group.com/
Industry
- Pharmaceuticals
- Specialty Pharmaceuticals
- Radiopharmaceuticals, Contrast Agents
- Biotechnology
- Drug Discovery Technologies
Other Names/Subsidiaries
- Chengdu Yunke Pharmaceutical
- Dong Cheng International
- JYAMS
- Linyi Dongcheng Dongyuan Biological
- Shanghai GMS Pharmaceutical
- Shanghai Yi Tai Pharmaceutical Technology Company
- Yantai Dongcheng Beifang Pharmaceutical
- Yantai Dongcheng Biochemicals
- Yantai Dongcheng Dayang Pharmaceuticals
- Yantai LNC Biotechnology Singapore
- Zhongtai Biological Chemical Products