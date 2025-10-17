Generics Bulletin
HBW Insight
In Vivo
Medtech Insight
Pink Sheet
Scrip
Close
Search
Search
Generics Bulletin
HBW Insight
In Vivo
Medtech Insight
Pink Sheet
Scrip
Zimmer Biomet-Monogram Merger: After Clearances, First CVR Milestone Approaching In January 2026
By Acquiring Monogram, Zimmer Biomet Gains Semi-Autonomous And Fully Autonomous Robotics Capabilities.
Oct 17 2025
•
By
Shubham Singh
This acquisition gives Zimmer the opportunity to have an edge over its competitors, positioning its product suite as more advanced and flexible. Picture Courtesy: Shutterstock
More from Deals
More from Business