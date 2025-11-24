Generics Bulletin
Medtech Sees Bigger Deals As Early Funding Tightens; LSI Is ‘Cautiously Optimistic’ For 2026
Nov 24 2025
•
By
Marion Webb
2025 continues a trend of capital being deployed in fewer but bigger deals with investments focused on high-growth areas such as structural heart, surgical robotics and oncology.
