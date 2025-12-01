Ceribell’s Neonatal US Clearance Sets Up 2026 Growth Amid China Pressures

FDA Clearance Points To NICU And Children’s Hospital Adoption.

 
• By Shubham Singh
The system’s algorithm operates in tandem with a dedicated headcap or headband. Ceribell secured 510(k) clearance for a pediatric headcap in 2023, followed by an additional clearance in October. Picture Courtesy: Ceribell

