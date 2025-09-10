Generics Bulletin
HBW Insight
In Vivo
Medtech Insight
Pink Sheet
Scrip
Close
Search
Search
Generics Bulletin
HBW Insight
In Vivo
Medtech Insight
Pink Sheet
Scrip
Neurescue Wins CE Mark To Tackle 81% Of Cardiac Arrests AED’s Can’t Shock
The Dutch medtech is looking for partners, new funding to bring device to Centers of Excellence in Europe
Sep 10 2025
•
By
Marion Webb
Neurescue won CE marking for catheter for aortic balloon occlusion device used with handheld device.
(Neurescue)
More from Leadership
More from Interviews