Generics Bulletin
HBW Insight
In Vivo
Medtech Insight
Pink Sheet
Scrip
Close
Search
Search
Generics Bulletin
HBW Insight
In Vivo
Medtech Insight
Pink Sheet
Scrip
‘You Need People Living Here’: Alvotech Chairman Wessman On CEO Separation Plans
Exclusive Interview With Wessman Details Rationale Behind CEO Split And CRL Setbacks
Jan 08 2026
•
By
Dean Rudge
Alvotech's new CEO Lisa Graver (left) pictured with executive chairman Robert Wessman. Source:
(Alvotech)
More from Interviews
More from Leadership