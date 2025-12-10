Generics Bulletin
Xeltis Raises €50M To Advance Tissue-Regenerating Dialysis Access As CMS Opens Door To New Options
Dec 10 2025
•
By
Marion Webb
Xeltis secured €50m to scale and market its aXess regenerative vascular access graft, a bioresorbable scaffold that transforms into a patient’s own living vessel.
(Xeltis )
