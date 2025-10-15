Generics Bulletin
MedTech Innovator Winner Armor Medical Hopes To Reduce 90% Of Preventable Maternal Deaths
Oct 15 2025
•
By
Marion Webb
Armor Medical's non-invasive wearable Maternal aRMOR aims to detect dangerous blood loss during or after childbirth five times earlier than standard of care.
(Armor Medical)
